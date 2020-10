Inter ofereceu Eriksen ao Bayern em troca de Boateng

Vindo do Tottenham no meio da temporada passada como uma contratação de peso, Christian Eriksen foi titular em apenas onze dos 25 jogos disputados com a camisa da Inter de Milão. Nessas ocasiões, ele marcou quatro gols e deu três assistências.

Os números mostram eficiência, mas ele não parece estar adaptado e, preocupado por não ter maior protagonismo, o dinamarquês de 28 anos chegou a avisar publicamente que não quer ser reserva.

Na última janela de transferências, seu nome foi citado por diferentes especulações como uma das possíveis saídas da equipe italiana, mas nada se confirmou e ele já inicia sua primeira temporada completa na Lombardia.

Uma semana após o fechamento do mercado, surge uma revelação de 'Sport Bild' envolvendo uma tentativa do clube milanês de transferir o meia à Bundesliga.

Segundo o jornal alemão, a diretoria italiana estava interessada em Jérôme Boateng e propôs uma troca envolvendo Eriksen para tornar a operação mais barata.

A troca não se concretizou e, ao que tudo indica, o dinamarquês terá mais um período em Milão para tentar se adaptar e buscar seu espaço de protagonismo com Antonio Conte.