Inter precisa de feito inédito para avançar na Libertadores

O Internacional terá uma missão daquelas quase impossíveis para avançar na Libertadores. Após perder em casa para o Boca Juniors, o Colorado vai a La Bombonera precisando de um feito inédito na história para seguir rumo às quartas de final da competição. E como se a tarefa já não fosse bastante complicada, o clube gaúcho ainda enfrenta seu pior momento na temporada, situação que teve início após a saída de Eduardo Coudet.

Na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o Boca Juniors foi ao Beira-Rio e saiu de campo com uma vitória por 1 a 0, com gol de Carlos Tévez e homenagens a Diego Maradona. Portanto, para seguir vivo na competição, o Inter terá que derrotar seu rival, na Argentina - o único placar que leva a partida para os pênaltis é uma vitória do Inter por 1 a 0, se vencer por qualquer outro resultado, o Colorada garante a classificação para a próxima fase.

Vencer o Boca em La Bombonera nunca será tarefa fácil para nenhum time, mas a história mostra que o feito será ainda mais difícil do que parece.

Extremamente tradicional no torneio sul-americano, o clube argentino nunca foi eliminado da competição, jogando em seu estádio, após vencer o jogo de ida fora de casa. Do outro lado, o Inter também nunca se classificou após não vencer o primeiro duelo dentro de seus dominios.

E se o fator histórico já dá uma boa amostra do tamanho do desafio Colorado, o momento da equipe só deixa a situação ainda mais complicada.

Desde que Eduardo Coudet deixou a equipe, o Inter só venceu um de seus sete jogos. A única vitória veio na Copa do Brasil, mas não foi suficiente para evitar uma eliminação diante do América-MG, nos pênaltis.

No Brasileirão, já são duas derrotas e dois empates sem o treinador argentino no comando. A sequência de resultados negativos fez com que o clube gaúcho, que foi líder da competição por várias rodadas, caísse para a sexta posição na tabela, sua pior colocação desde o início do nacional.

Por fim, as más atuações da equipe também estão refletindo em Thiago Galhardo, que vinha sendo o grande destaque do Brasil na temporada. Com Eduardo Coudet no banco de reservas, o atacante havia balançado as redes 21 vezes em 39 partidas no ano, média de 0,54 gol por jogo. Desde que o argentino saiu, o camisa 17 ainda não conseguiu marcar, em um total de sete partidas disputadas, seja jogando mais adiantado, como centroavante, ou um pouco mais recuado, como segundo homem no ataque.

A situação dá uma boa amostra do tamanho do desafio que o Inter terá pela frente nesta quarta-feira (09), às 21h30 de Brasília.