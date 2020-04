Inter reaparece na briga por Vertonghen

O interesse da Inter de Milão em Jan Vertonghen voltou a aparecer. Os italianos vêm pensando há muito tempo no jogador do Tottenham para substituir Diego Godín, que deixaria o clube milanês em junho.

Por essa razão, a imprensa italiana falou nesta segunda-feira de um novo passo da Inter na direção do zagueiro belga de 32 anos, que acumulou oito temporadas na equipe inglesa, com um total de 311 jogos disputados.

Mas o contrato do ex-jogador do Ajax com os 'spurs' termina no próximo mês de junho e não parece que ele o estenda, então a Inter aproveitaria sua chegada a custo zero.

É claro que os de Milão não estarão sozinhos na briga por Vertonghen, um dos zagueiros mais reconhecidos no cenário internacional, já que Roma e Napoli também querem levá-lo para a Itália.