Inter trabalha para tirar Lautaro de vez dos planos do Barça

Lautaro Martínez é um dos pilares da Inter de Milão. Na diretoria estão encantados com o argentino e não querem saber de sua possível saída.

O portal 'Tuttosport' afirma que a entidade já está trabalhando na sua renovação. Eles estão refletindo sobre a extensão do contrato há algum tempo e teriam dado um passo adiante.

A Inter já deu um salto e prepara um novo contrato para Lautaro Martínez. Em princípio, eles haviam decidido deixar esse assunto para o Natal, mas teriam decidido adiá-lo.

E não querem que a Inter volte a viver alguns meses de incertezas como os que aconteceram no mercado de verão. O Barça tentou a sua contratação com todas as forças, mas o clube catalão não correspondeu às expectativas financeiras que a Inter exigia e perdeu a oportunidade de assumir os seus serviços.

Para manter Lautaro longe do Camp Nou para sempre, a equipe italiana mexeu os pauzinhos. Seu contrato atual dura até 2023, resta saber até que data um novo vínculo será estendido (desde que o jogador diga "sim" à proposta).