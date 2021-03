Cada vez mais líder, Inter vence mais uma e pode disparar

A Inter de Milão chegou à quinta vitória consecutiva neste domingo, quando recebeu o Genoa pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.

O placar começou a ser formado logo aos 33 segundos, em lance que teve assistência de Lautaro Martínez para Romelu Lukaku superar o goleiro Perin. O belga chegou a 18 gols, ficando a um de Cristiano Ronaldo, atual artilheiro da Serie A.

Os outros gols foram marcados no segundo tempo após o goleiro do Genoa evitar uma desvantagem maior antes do intervalo. Darmian ampliou aos 68 minutos ao bater de primeira depois de jogada e assistência de Lautaro.

O resultado ficou completo com Alexis Sánchez, que balançou as redes adversárias um minuto depois de entrar no lugar de Lautaro Martínez. O chileno aproveitou sobra de finalização de Lukaku para mandar para dentro.

Perin ainda fez mais defesas em finalizações de Sánchez, Lukaku e D'ambrosio, mas o placar de 3 a 0 foi suficiente para o time de Antonio Conte se isolar na liderança com 56 pontos, abrindo dez de vantagem sobre a Juventus e sete sobre o Milan, que visita o Roma neste domingo.

Com o resultado, o Genoa segue com 26 pontos, ocupa a 13ª posição e se prepara pensando no jogo da 25ª rodada, na próxima quarta-feira, quando recebe a Sampdoria. Um dia depois, a Inter de Milão visita o Parma.