Inter vira Gre-Nal nos acréscimos e amplia vantagem na liderança

Inter e Grêmio chegaram ao clássico 429 tendo muito em jogo. Líderes, os donos da casa desejavam uma vitória para aproveitar os tropeços dos concorrentes ao título e vinham de sete vitórias seguidas. Do outro lado, um rival invicto há onze Gre-Nais e 15 jogos no Brasileirão.

Era também um duelo inédito entre os maiores técnicos das histórias dos clubes; e Renato Gaúcho viu o time de Abel Braga dominar desde o primeiro tempo até o começo do segundo.

Só o Inter ameaçou antes do intervalo, com destaque para três defesas de Vanderlei em finalizações de um Yuri Alberto muito ativo, que inclusive acertou o travessão aos 34 minutos após chutar com desvio no goleiro gremista.

Lento, sem criatividade e pecando nos passes, o Tricolor ainda perdeu Geromel antes do intervalo. Após saltar, o capitão caiu mal, sentiu o tornozelo esquerdo e teve de ser substituído por Rodrigues.

O segundo tempo começou com o domínio mantido do lado colorado, que teve finalizações de Edenílson, Peglow e Praxedes. Essa superioridade durou até os 60 minutos, quando Jean Pierre teve a primeira finalização do Grêmio em direção ao gol.

A partir de então, o time de Renato passou a pressionar, com intensidade ainda maior a partir de três trocas: Ferreira, Maicon e Luis Fernando substituíram Pepê, Alisson e Lucas Silva.

Diego Souza ainda finalizou mais três vezes, exigindo duas novas defesas de Marcelo Lomba. Mas o centroavante goleador seria o nome da assistência, aos 75 minutos, para o gol gremista.

A bola entrou após erro de Lucas Ribeiro e boa subida de Diego Barbosa pela esquerda, com Diego Souza recebendo cruzamento e tocando com categoria para a chegada de Jean Pyerre. O camisa 10 só precisou empurrar para dentro.

O Inter fez as últimas substituições possíveis e chegou ao gol de empate aos 90 minutos, quando Abel Hernández recebeu cruzamento de Víctor Cuesta e subiu mais alto para cabecear para dentro.

O gol da vitória saiu aos 98 minutos em pênalti cometido por Kannemann, que teria tocado com a mão após cabeçada de Edenílson. O próprio camisa 8 foi para a cobrança e garantiu a virada.

O resultado acaba com as séries positivas do Grêmio no clássico e no Brasileirão, além de aumentar para oito o número de vitórias coloradas seguidas. Mais importante ainda é a vantagem obtida na liderança, com quatro pontos sobre o vice-líder São Paulo.

O Grêmio seguem na sexta posição, com 51 pontos, e agora pensa no jogo atrasado da quinta-feira contra o Flamengo. O próximo jogo do Inter está marcado para o domingo (31), quando recebe o Red Bull Bragantino.