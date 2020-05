Inter já está de volta aos treinos após a quarentena

O Internacional já está de volta à ativa em suas instalações em Porto Alegre. Após a quarentena, os jogadores são submetidos a testes e regras rigorosas para realizarem exercícios individuais.

O clube gaúcho havia anunciado a retomada das atividades seguindo os passos do protocolo de saúde na sexta-feira, quando a prefeitura decretar alterações nas restrições par atividades de diferentes setores.

Além disso, o Inter explicou os cuidados de prevenção, com avaliação diária dos profissionais, que passam por testes para a Covid-19. O grupo de jogadores serfoi á dividido em horários para a realização das atividades, cumprindo todas as recomendações das instituições de saúde e governamentais.

"O Clube seguirá atento aos futuros decretos e orientações das autoridades para adotar novas medidas, caso necessárias, em seus protocolos", acrescenta o comunicado.

O acesso ao CT Parque Gigante está controlado e restrito, reduzindo ao máximo o fluxo de pessoas. As atividades ocorrem sem a presença da imprensa e do público em geral.

O futebol brasileiro parou em meio aos campeonatos estaduais e às fases iniciais da Copa do Brasil. Não há data prevista para a retomada das competições estaduais, nacionais e continentais.

Com a situação diferente também entre as cidades do Rio Grande do Sul, a continuidade do Gauchão segue pendente de definições.