Inter x Boca pela Libertadores é adiado devido à morte de Maradona

O mundo chora. Hoje, nesta quarta-feira (25), perdemos Don Diego Armando Maradona. O jogador, que fez história, entre outros times, pelo Boca Juniors, se despede do mundo dos mortais para ficar na memória. Em meio às lágrimas e às homenagens, o Boca fez um pedido para a Conmebol: o adiamento do duelo desta quarta diante do Internacional, pela Copa Libertadores, em respeito a memória do ídolo.

A solicitação foi aceita. E a partida de ida, que seria nesta quarta-feira, foi remarcada para o dia 2 de dezembro; a volta será no dia 9.

Originalmente, o confronto, válido pelas oitavas de final do torneio, estava marcado para às 21h30 (de Brasília). Com a morte do ídolo, porém, a entidade analisou o pedido dos xeneizes para adiar a partida em respeito à memória de Maradona.

O Boca Juniors sofre em particular com a notícia da morte do craque: além do jogador ser o ídolo máximo da equipe, membros do elenco, como Carlos Tévez e o treinador Miguel Ángel Russo, por exemplo, eram amigos próximos de Maradona. Assim, segundo o Olé, o conselho de futebol do time, representado por Juan Román Riquelme em Buenos Aires, pediu o adiamento da partida.