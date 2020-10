Inter x Vasco comprova boa fase de Thiago Galhardo e queda de rendimento de Cano

O Internacional vai "dormir" nesse domingo (18) como líder do Brasileirão. O Colorado venceu o Vasco da Gama por 2 a 0, no Beira-Rio, e voltou ao topo da tabela, empatando em pontos com o Flamengo, que goleou o Corinthians. Como já tem sido costume, Thiago Galhardo marcou mais um gol para a equipe sulista e reitera a boa fase. Do outro lado, Germán Cano continua a seca de gols e é um exemplo da queda de rendimento do Vasco da Gama no Brasileirão.

Quando o campeonato brasileiro iniciou poucos imaginavam que veriam Thiago Galhardo brigando pela artilharia do certame nacional, enquanto existia certa expectativa sobre Germán Cano, que vinha em bons momentos com o Vasco. Agora, ao fim da 17ª rodada, o cenário é totalmente oposto: Galhardo brilha, enquanto Cano já se distancia dos principais marcadores do Brasileirão.

Com o tento anotado nesse domingo (18), o atacante do Inter chegou aos 13 gols, enquanto Cano tem sete, mas já soma oito jogos sem balançar as redes. A última vez que Cano fez gol foi na vitória vascaína sobre o Botafogo por 3 a 2, em 13 de setembro.

Em um jogo que teve o domínio - e os gols - do Inter no primeiro tempo e o Vasco melhor no segundo, sobressaiu o time do Rio Grande do Sul.

Cano até tentou, mas não conseguiu ser efetivo. Finalizou três vezes em todo o jogo e conseguiu um passe decisivo, que não foi convertido em bola na rede. O argentino tocou 32 vezes na bola e participou do jogo. No seu melhor momento com a camisa do Vasco, Cano participava menos do jogo, mas sempre aparecia em momentos fundamentais para ser decisivo.

Após um bom começo, empolgado pelo chamado "ramonismo", o Vasco caiu drasticamente de produção. Somando todas as competições, o Gigante da Colina está há oito jogos sem vencer. Curiosamente, a última vitória do Vasco aconteceu na última vez que Cano marcou gol.

Já o Inter parece recuperar o bom momento e já manda o recado dizendo que continuará na briga pelo título do Brasileirão 2020, mesmo com a concorrência maior e acirrada nesse ano.