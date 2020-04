'Interesse do Barça em Neymar é real', diz ex-vice do clube

Ex-vice presidente do Barcelona, Emili Rousaud afirma que há possibilidades reais de Neymar retornar ao Barcelona. Em entrevista ao L'Equipe, da França, analisou as condições que o clube teria para fazer tal contratação.

"Um retorno de Neymar é possível", diz Rousaud. "O coronavírus causará uma deflação do mercado e a maioria dos clubes terá dificuldades financeiras. O Barcelona quer muito a volta do brasileiro. Será necessário analisar se essa operação se enquadra nas finanças do clube".

Rousaud anunciou sua saída juntamente com outros cinco diretores no início deste mês. Ele estava no clube desde 2015 e viu de perto um pouco da passagem de Neymar no clube catalão.

"O interesse é real, embora seja complexo. Há três partes envolvidas: Barcelona, PSG e jogador. Se os três buscarem um acordo, encontrarão a solução: um pagamento fracionado, por exemplo. Tudo vai depender da boa vontade de cada um e, principalmente, das demandas de Neymar", concluiu o ex-vice.

Os rumores da volta de Neymar ao Barcelona crescem a cada janela de transferências e, com o fim da atual temporada próximo (embora não haja uma data oficial para que os jogos retornem, os campeonatos já estavam nas rodadas finais), muito se fala do retorno do brasileiro.

Muitas figuras ligadas ao Barça falaram sobre esta possível transferência. Mascherano afirmou que torce pela volta do trio MSN. O próprio Luis Suárez disse que as "portas do vestiário estão sempre abertas" para o brasileiro.

Outro ex-companheiro e potencialmente futuro treinador do clube, Xavi colocou Neymar entre os cinco melhores jogadores do mundo e apoiou o seu retorno ao Camp Nou.