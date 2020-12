Interesse europeu em Natan não preocupa diretoria do Flamengo

Xodó da torcida do Flamengo, Natan vem buscando espaço com Rogério Ceni. O zagueiro, que foi lançado por Domenèc Torrent, ainda precisa conquistar a confiança do novo treinador, mas tem feito um bom trabalho. O resultado disso não se limita apenas ao carinho dos rubro-negros, o jogador despertou também o interesse do futebol europeu.

Na última semana, o Torino, da Itália, sondou a situação de Natan. O zagueiro de apenas 19 anos entrou na pauta do clube, que ainda estuda se fará ou não uma proposta ao Flamengo.

Segundo apurou o portal 'Goal', os dirigentes do time carioca, no entanto, não estão preocupados com o interesse, uma vez que o jogador renovou recentemente até 2024 e tem a multa rescisória na casa dos €70 milhões de euros (cerca de R$ 430 milhões de reias na cotação do dia).

Nenhum atleta é inegociável, isso a diretoria do Flamengo tem bem claro, mas com o valor da multa alta e a projeção que o atleta tem dentro do clube, a situação é tratada com tranquilidade. Além disso, os dirigentes acreditam que o Torino não é o único time europeu que vem observando o zagueiro, convocado recentemente para a seleção sub-20.

Depois de ser titular pela primeira vez ao lado de Rodrigo Caio, Natan terá uma semana para brigar novamente pela vaga para o duelo contra o Bahia, no Maracanã. O jovem zagueiro agora ganha também a concorrência de Gustavo Henrique, que estava suspenso na última partida.