Andrey acalma ânimos enquanto Palmeiras ainda busca seu futuro técnico

O Palmeiras segue sua busca por um treinador, e “segura as pontas” com Andrey Lopes, que assumiu a equipe após a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Em sua terceira partida no comando do Verdão, o interino cumpre o papel de acalmar os ânimos do elenco alviverde.

Na partida deste domingo (25), contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras se beneficiou de duas falhas graves da defesa adversária para abrir vantagem. Com boa atuação da defesa e um Luiz Adriano inspirado, o time da capital venceu por 3x0.

A escalação de Andrey seguiu o mesmo padrão visto na vitória da última quarta (21) contra o Tigre, pela última partida da fase de grupos da Libertadores. A opção mais conservadora ajuda a apagar o péssimo desempenho da estreia do interino, que ficou marcada por escolhas contestáveis, e resultou em derrota por 2x0 contra o Fortaleza.

Com o resultado positivo fora de casa, além de garantir a segunda vitória sem sofrer gols, o Palmeiras quebra a incômoda sequência de quatro derrotas seguidas, que se estendia desde o período de Luxemburgo como treinador do time.

Após a negativa de Miguel Ángel Ramirez, o Palmeiras adota uma postura mais discreta nas negociações, sem declarações ou atualizações sobre o status da contratação. Ainda sem uma decisão sobre seu futuro treinador, o Verdão trabalharia com algumas possibilidades. Em comum, o fato de todos os técnicos serem estrangeiros.

Alguns dos nomes mais cotados para assumir o cargo são Sebastián Beccacece (Racing), Quique Setién (ex-Barcelona) e Gabriel Heinze (ex-Vélez). Outro nome forte é o do argentino Ariel Holan, da Universidad Católica.

O novo comandante encontrará o clube classificado para o mata-mata da Copa Libertadores, com o Delfín do Equador como primeiro rival, clube que faz sua estreia na fase eliminatória da competição. O caminho até a final é considerado dos mais fáceis, o que pode ser um atrativo na negociação.

O próximo compromisso do Verdão é na Copa do Brasil, contra o Red Bull Bragantino pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição, na próxima quinta-feira (29/10).