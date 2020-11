Interminável Quagliarella: 37 anos e prestes a renovar

Falar do Calcio é falar de Fabio Quagliarella. O atacante da Sampdoria chegou a sua 16º temporada seguida marcando pelo menos um gol na competição e aos 37 anos, ainda está em alto nível.

De acordo com a publicação do jornal 'TuttoSport', o clube tem a intenção de ampliar o contrato de Quagliarella, que expira no próximo dia 30 de junho, por mais duas temporadas. Ou seja, até 2023.

O desejo é que este seja o último contrato do jogador antes de se aposentar. Logo depois, o clube oferecerá um posto administrativo ao jogador, que terá 39 anos.

Apesar de outros nomes como Gastón Ramírez, Maya Yoshida ou Albin Ekdal esperarem uma renovação, Quagliarella é prioridade para a 'Samp', que trabalhará em sua continuidade depois do natal.