Internacional rescinde contrato com lateral Uendel

A direção do Internacional acertou na tarde desta terça-feira (16) a rescisão amigável de contrato com o lateral-esquerdo Uendel. O jogador estava no Colorado desde 2017, onde atuou em 131 jogos.

A saída de Uendel faz parte do planejamento da diretoria de reduzir ao máximo os custos com a folha de pagamento. De janeiro, quando a atual gestão comandada pelo presidente Alessandro Barcelos assumiu, até agora, foram reduzidos aproximadamente R$ 2 milhões com a liberação de jogadores e a troca da comissão técnica.

“Este é o objetivo que foi debatido durante a campanha na eleição e que estamos colocando em prática. É fundamental para a saúde financeira do clube que se reduza a folha de pagamento fazendo uma reengenharia que não prejudique a qualidade do elenco. A saída do Uendel foi amigável e agradecemos pelos serviços prestados durante o tempo em que defendeu o Inter”, disse João Patrício Hermann, vice de futebol do Inter, à 'Goal'.

Com a saída de Uendel, o técnico Míguel Ángel Ramírez agora tem Moisés e Léo Borges como alternativas para a lateral esquerda. Por enquanto, a direção não irá buscar reposição para a saída de Uendel.