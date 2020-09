Invasão a treino do Figueirense provoca comoção, revolta e apoio de rivais

No sábado (5), por volta das 15h, cerca de 40 torcedores do Figueirense invadiram um treinamento no estádio Orlando Scarpelli. Além do presidente do clube, Norton Boppré, repudiar os atos, alguns atletas, agredidos, cogitaram deixar o clube.

Foram jogados rojões em direção aos jogadores que realizavam o trabalho regenerativo sob o comando do técnico Elano. O fato acontece um dia após a derrota por 1 a 0 para o Paraná, pela Série B. O ex-jogador e comandante da equipe, afirmou que "prefere não se manifestar sobre o ocorrido".

"Eu nunca vi nada igual a isso na minha carreira. Foi assustador. Eles (torcedores) não vieram numa boa para conversar, já chegaram querendo briga e atirarando os rojões em direção aos nossos pés", afirmou um dos jogadores do elenco, mas que em entrevista a 'Globoesporte' pediu para não ser identificado.

"Não podemos nem chamar de torcedores. Vamos tratar de maneira exemplar, junto com as autoridades de segurança, para apurar esse episódio lamentável e inibir esses fatos", acrescentou Norton Boppré, presidente do clube.

A diretoria do clube acionou a Polícia Militar, que ao chegar no local não encontrou mais os torcedores. O jurídico do Figueirense irá definir quais providências podem ser tomadas. O Boletim de Ocorrência foi registrado no início da noite.