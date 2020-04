Investigador médico aconselha não abrir o Camp Nou até o final de setembro

O pesquisador Oriol Mitjà (Barcelona, ​​39 anos), médico especialista em medicina interna e doenças infecciosas, disse em entrevista ao 'RAC1' que aconselharia contra a reabertura do Camp Nou até o outono devido à pandemia de coronavírus.

Em uma extensa entrevista para conhecer o estado da questão da pandemia por COVID-19, Oriol Mijà, associado ao hospital Can Ruti em Badalona (Barcelona), insistiu em manter "medidas de distanciamento social" e apostar no médio prazo devido a uma certa permissibilidade na falta de confinamento, mas muito lentamente para evitar um novo pico de infecções.

Quando perguntado sobre eventos esportivos e as datas de retomada com que algumas federações e ligas trabalham, Mitjà novamente se referiu à importância do COVID-19 de não causar uma pandemia novamente quando os contágios estão sendo reduzidos, pois "o confinamento é a única capacidade de controlar o vírus, desde que não haja medidas farmacológicas".