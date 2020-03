Invicto há 25 jogos, Gama tem o melhor ataque do Brasil

O Gama é o time brasileiro com a melhor sequência de invencibilidade nos campeonatos estaduais, como lembra reportagem de 'Globo Esporte'.

O time soma 25 partidas sem perder pelo torneio local, dado que vem aumentando desde março de 2018. Entre esses confrontos, estão 21 vitórias e quatro empates.

Nesta edição, o a equipe de Brasília mantém 100% de aproveitamento. Nos sete jogos do Candangão 2020, são sete vitórias e 29 gols - maior média do Brasil, com quatro gols por jogo.

A outra partida do ano foi o 3 a 3 que levou à eliminação na Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas.