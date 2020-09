Invicto, Rennes derrota o Saint-Étienne e segue líder

Com o terceiro colocado enfrentando o segundo, a partida na casa do Saint-Étienne era uma das mais esperada nesta rodada da Ligue 1. O Lille venceu na sexta-feira e, com um jogo a mais, sabia que sua vantagem duraria apenas uma noite.

O que mais marcou foi o time visitante com uma vitória baseada na organização defensiva e na eficiência ofensiva. Três lances finalizados por Aguerd, Guirassy e Hunou e outra boa atuação da Camavinga, desejo antigo do Real Madrid, colocaram o Rennes novamente no topo.

O primeiro gol veio depois de meia hora de jogo. O zagueiro Aguerd, com uma cabeçada após escanteio, colocou o 1 a 0 no placar, resultado que se manteve até o intervalo.

Após o reinício, Guirassy aumentou a vantagem. O Saint-Étienne estava perdendo gás sob o domínio de Camavinga e N'Zonzi no meio de campo e acabou sofrendo o segundo com um voleio de Guirassy. Já nos 90 minutos, Hunou encerrou a tarde para consolidar o início invicto do Rennes, que recupera sua liderança incontestável.