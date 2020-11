Ira de Messi e críticas na Argentina: atuação de Raphael Claus gera reclamações de hermanos

Pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa de 2022, Argentina e Paraguai empataram por 1 a 1 em um jogo recheado de polêmicas e reclamações, principalmente por parte dos argentinos. E para piorar a ira dos hermanos, o árbitro responsável por apitar o jogo foi Raphael Claus, justamente um brasileiro. O juiz não foi poupado de críticas pela imprensa local e fez até Lionel Messi se revoltar com a arbitragem e com o VAR.

As diversas reclamações começaram com o pênalti marcado a favor do Paraguai, aos 20 minutos de jogo. No lance, Almirón fez grande jogada, passando por três marcadores, até ser derrubado na área por Martínez Quarta. Raphael Claus viu o lance e apontou para a marca da cal.

Porém, poucos minutos antes, Lionel Messi havia sofrido uma entrada muito parecida de um defensor paraguaio, mas nada foi marcado na ocasião. A suposta “falta de critério” com jogadas muito similares já irritou parte dos argentinos, mas a grande revolta só veio no segundo tempo.

Aos 58 minutos, quando a partida já estava empatada em 1 a 1, a seleção albiceleste fez grande jogada coletiva, até que Lo Celso cruzou para Messi chegar batendo e virar o placar. Contudo, Claus foi chamado pelo VAR para ver uma suposta falta no início da jogada, 27 segundos antes de o camisa 10 marcar o gol. Após revisar o lance, o juiz brasileiro anulou o gol argentino.

Após a decisão, as câmeras flagraram Messi, que já havia reclamado da marcação do pênalti, se dirigindo ao árbitro e dizendo: "Você nos ferrou duas vezes", mostrando o número dois com os dedos, em referência aos dois lances polêmicos contra os hermanos. "Duas vezes você nos ferrou", repetiu o craque do Barcelona.