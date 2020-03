Iriney revela discussão com Beckham: "Vai à me***"

Aos 38 anos, Iriney já está fora de campo. Mas, apesar disso, o brasileiro contou várias histórias sobre seus confrontos contra o Real Madrid.

O ex-jogador, na entrevista que deu à 'ESPN', surpreendeu-se com uma discussão com Beckham na época de 'Los Galacticos', quando a camisa do Celta visitou o Santiago Bernabéu.

"Ele ficou bravo e tratou de pisar em mim, então eu dei um passo para trás. Eu disse a ele: 'Ei, David, você mora aqui em Madri há quatro anos e nem fala uma palavra em espanhol, amigo? Vai à me***. E eu também disse outras coisas não publicáveis​​... ", Iriney começou dizendo.

Por outro lado, o brasileiro falou de um enfrentamento com Cristiano no Real-Betis: "Em 2011, no Bernabéu, jogamos um ótimo primeiro tempo e chegamos ao intervalo a 0-0. Depois venceram por 4-1. No segundo tempo, depois de um escanteio, Cristiano tentou de letra e errou. O capitão e eu fomos em sua direção porque estava quase no final do jogo e não era necessário fazer isso".

"Antes que Mourinho o trocasse por Altintop, eu me aproximei dele: 'Por que você não fez isso no primeiro tempo, quando o jogo estava em 0-0?'. Ele me deu um abraço e disse: 'Poxa, Iriney, você não gosta de futebol bonito?' e eu respondi: 'Eu gosto, mas você faz isso no primeiro tempo, com o jogo empatado'", acrescentou.r