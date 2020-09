Irmão de Kroos assina contrato na Alemanha

Toni Kroos tem a carreira dos sonhos de qualquer jogador. Após passar pelas categorias de base do Bayern de Munique, estreou no time principal com apenas 18 anos de idade e de início a uma história de sucesso.

Antes de chegar à Espanha, passou pelo Bayer Leverkusen, equipe que o destacou para chegar ao auge quando assinou com o Real Madrid na temporada 2014-15.

Também no meio de campo, mas com currículo menos destacado, joga Felix Kroos, irmão do jogador do Real Madrid. Ele é um ano mais novo (29) e não teve tanta sorte nos primeiros passos para se impulsionar sua trajetória.

Sua carreira iniciou no Hansa Rostock, da terceira divisão da Alemanha, até que, aos 20 anos, teve a oportunidade de assinar com o Werder Bremen e oscilou entre a primeira e a segunda equipe.

Finalmente, em 2016, foi para o Union Berlin, com o qual foi promovido à Bundesliga. No entanto, agora ele está trocando de camisa em busca de mais oportunidades.

Agora, prestes a iniciar a temporada 2020-21, é a hora de atuar pelo Braunschweig, da segunda divisão alemã. Até mesmo seu irmão famoso comemorou sua contratação.