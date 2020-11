Irrazábal, outro positivo para COVID-19 no Uruguai

A Seleção Uruguaia não para de apresentar novos casos positivos de coronavírus. O goleiro Yonatan Irrazábal é o último de uma lista que começou com o lateral do Palmeiras, Matías Viña, e tem, entre outros, o atacante do Atlético de Madrid, Luis Suárez, e o capitão da seleção, Diego Godín.

Irrazábal, que estava em quarentena devido à possibilidade de ser positivo, disse que neste momento sente dores nas costas e na cabeça, embora esteja bem.

O surto na seleção uruguaia teve repercussões em nível governamental e até o Ministério da Saúde Pública do país multou a Federação Uruguaia de Futebol (AUF) em cerca de 534 mil pesos uruguaios (algo em torno de 10.235 euros).

“O MSP multa a AUF com 500 Unidades Reajustáveis ​​por violação dos protocolos sanitários no Complexo de Celeste”, escreveu o ministro Daniel Salinas em sua conta no Twitter.

Até agora, os jogadores infectados são: Viña, Rodrigo Muñoz, Alexis Rolín, Luis Suárez, Diego Rossi, Darwin Núñez, Lucas Torreira, Gabriel Neves, Brian Rodríguez, Diego Godín e Irrazábal.

Preocupante, sem dúvida, é a figura do técnico do Uruguai, Óscar Washington Tabárez, de 73 anos e em delicada condição física.

Um dos pontos mais criticados pelas autoridades governamentais é uma foto que os jogadores de futebol compartilharam no pátio do Complejo Celeste - centro de treinamento do Uruguai - onde estavam em um churrasco sem máscara.

A sanção da AUF não caiu bem na equipe celestial e Godín chegou a dizer em declarações ao noticiário local 'Telemundo' que, embora houvesse infecções, uma hipótese de descuido não pode ser levantada pela fotografia.

O Rentistas, clube onde joga Irrazábal, adiou a partida da quinta rodada do Intermedio devido ao contágio de Rolín, à quarentena que o goleiro teve que fazer e ao fato de seu rival, o Plaza Colonia, também ter tido um caso positivo.