Irregularidade do Atlético de Sampaoli é maior adversário na luta pelo título brasileiro

Apesar da segunda colocação no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli tem um rival a mais para vencer em sua cruzada pelo título nacional - a própria inconsistência.

A dura derrota por 3x0 para o São Paulo nesta quarta (16) foi mais um alerta para o time comandado pelo argentino, que tem grandes aspirações na competição, mas segue deixando pontos pelo caminho.

A partida de “seis pontos” contra o atual líder da competição era tida como crucial na briga pelo troféu, já que poderia encurtar a considerável distância entre os clubes na tabela. Com o revés, o Galo vê o São Paulo abrir sete pontos de diferença, com apenas 12 rodadas restantes até o fim da competição.

Flamengo e Palmeiras, 3º e 4º colocados, estão cada vez mais próximos, e têm a vantagem de duas partidas a menos cada. Considerando o fraco retrospecto recente contra times da parte de cima da tabela (com exceção da ótima vitória por 4x0 contra o próprio Flamengo), o Atlético precisa já olha preocupação para a sequência.

Fora da Copa do Brasil desde a segunda rodada, quando foi eliminado nos pênaltis para o Afogados de Pernambuco, e eliminado da Sul-Americana logo na primeira fase, no duelo contra o Unión Santa Fé, o Galo tem todos seu tempo e esforços voltados para o Brasileirão, o que pode pesar no final da temporada.

Para entrar nos trilhos, o Galo tem uma sequência contra Coritiba (na zona de rebaixamento), Santos (8º colocado, recém-classificado para as semis da Libertadores), Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense (12º e 9º, respectivamente). A boa notícia é que somente o confronto contra o Bragantino será fora de casa.

Com toda sua qualidade comprovada com aboa campanha até aqui, Sampaoli precisa superar a pressão da torcida e encontrar o caminho para empurrar o Atlético nessa reta final.