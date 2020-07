Isak confirmou que continuará na Real Sociedad!

A Real Sociedad já tem lugar na Liga Europa e a final da Copa del Rey ainda será jogada. E ambas as competições serão disputadas com Aleksander Isak, uma de suas grandes referências e artilheiro com 16 gols.

A pessoa encarregada de confirmar fo io próprio jogador. Apesar dos rumores durante um ano brilhante individualmente, a jornalista Aleksandra Jonson, do meio 'Fotbollskanalen', recebeu algumas declarações de Isak, nas quais o sueco garante que na próxima temporada ele estará na Reale Arena.

Depois de ser questionado por essa continuidade, o atacante foi direto: "Sim, é claro. Chegamos à Liga Europa e temos uma final da Copa para jogar. Me sinto muito bem aqui e no momento não sinto nada além de alívio e alegria".

Além disso, ele fez uma avaliação pessoal e coletiva da temporada: "Em geral, nesta temporada, está claro que houve sucessos e contratempos para mim e para a equipe. Eu sempre quero tirar mais proveito de mim mesmo para que haja coisas em que trabalhar. Mas no geral, realizamos grandes coisas nesta temporada".