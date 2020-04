Isak é o plano 'b' do Barcelona para o ataque

O Barcelona sonha com a contratação de Lautaro Martínez para a próxima temporada. Tendo Neymar como uma opção pouco viável em tempos de crises, o argentino se tornou o alvo principal do conjungo azulgrana.

No entanto, o atacante da Inter tem uma multa rescisória de 110 milhões de euros, algo que poderia complicar a operação. Por isso, o cube vai buscando alternativas.

De acordo com informações da 'SER', em seu programa 'Què t'hi Jugues', a alternativa 'culé' seria Alexander Isak, caso a contratação de Lautaro não seja possível.

É bom lembrar que Isak tem uma multa rescisória de 70 milhões de euros na Real Sociedad, e para dificultar ainda mais, o Borussia Dortmund conta com uma opção de recompra de 30 milhões de euros.

O atacante de 20 anos chamou a atenção de Bartomeu com 14 gols em 34 partidas oficiais com a camisa do conjunto de San Sebastián, sendo titular em 14 deles. Ou seja, marca um gol a cada 109 minutos.