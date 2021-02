Isak para minimizar a saída de Willian José

Isak está indo de vento em popa, é inegável. Contra o Villarreal ele marcou e não foi um gol qualquer. Ele fez o 50º gol de sua carreira profissional.

E, além de marcar o gol do empate neste sábado, também balançou a rede no 2 a 2 contra o Betis na semana passada, e nas derrotas contra Sevilla e Levante, jogos onde seus gols não renderam pontos para o seu time.

Os outros 2 gols que aparecem em sua conta de gols nesta temporada sim fizeram diferença. No 4-1 contra o Huesca e no 0-1 contra o Cádiz, que coincidiu com o melhor momento da Real Sociedad.

Isak vem em uma progressão imparável apesar da sua juventude, pois nas últimas temporadas marcou 13 gols no seu clube de origem em Solna (Suécia), 14 gols no Wild II dos Países Baixos ao qual o Dortmund lhe emprestou para dar minutos e tem 22 gols em San Sebastián até o momento.

A La Real vai precisar, apesar desses bons números de Isak, de algo mais do que o jogador sueco, pois ainda está ancorado em uma sequência ruim de resultados com duas vitórias em 17 jogos, conquistados contra o Athletic Club na Copa do Rei contra o Córdoba, números pequenos para as metas ambiciosas estabelecidas para este ano.

Agora, a equipe de San Sebastian prepara seu próximo jogo contra o Cádiz, uma nova oportunidade para Isak aumentar seu número de gols. Diante desta partida, Imanol Alguacil terá que modificar a defesa por conta da acumulação de cartões do francês Le Normand, uma baixa que pode se somar à de Igor Zubeldia no meio da zaga se não melhorar os problemas físicos que o tiraram da última convocatória.