Isak, outro estrangeiro que chega aos 20 gols

De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo', Isak faz cada vez mais história na Real Sociedad. Dessa vez, graças ao seu gol marcado na derrota para o Sevilla no Sánchez Pizjuán.

Aos 14 minutos, o ex-jogador do Borussia Dortmund empatou o duelo após cobrança de escanteio. Esse gol colocou Isak em um seleto grupo de jogadores com mais de 20 gols com a camisa da Real.

Isak fez o seu 13º gol em LaLiga, mas conta outros sete na última edição da Copa do Rei. Um total de 20 gols em 65 jogos oficiais com o time donostiarra.

Kovacevic (107), Kodro (81), Carlos Vela (73), Willian José (60), Nihat (58), Griezmann (53), Aldridge (40), Karpin (37), Craioveanu (27) e Isak (20) são os jogadores que alcançaram essa marca até aqui.