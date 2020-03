Isco chega aos 300 jogos pelo Real Madrid

Isco alcançou outra marca atuando pelo Real Madrid. O meia foi titular no Clássico e disputou o seu 300º jogo com a camisa blanca.

O jogador chega a esse número na sua sétima temporada como madridista a até ao momento soma 211 vitórias e 51 gols. Após o confronto contra o Barcelona, o presidente Florentino Pérez foi ao vestiário entregar uma camisa comemorativa ao atleta.



A sua estreia com o Real Madrid foi em 18 de Agosto de 2013 diante do Bétis no Bernabéu (2 a 1) e foi também o jogo em que marcou seu primeiro gol pelo clube.

O histórico de Isco com o time de Madri envolve 15 títulos: 4 Champions League, 4 Mundiais de Clubes, 3 Supertaças Europeias, 2 Supertaças da Espanha, 1 Campeonato Espanhol e 1 Taça do Rei.



Estatísticas

Os seus 300 encontros se dividem em seis competições: Liga (200), Champions League (59), Taça do Rei (27), Mundial de Clubes (6), Supertaça Europeia (4) e Supertaça de Espanha (4). Quanto ao seu recorde de jogos numa temporada, a 2013-14 e a 2014-15 foram quando mais entrou em campo disputou (53). Na temporada atual participou de 23 jogos e marcou contra Valência, Osasuna e Manchester City.