Isco é dúvida para a estreia do Real na Liga

Zidane não poderá contar com Isco, em principio, para o primeiro duelo do Campeonato Espanhol. O meia sofreu uma torção no tornozelo, de acordo com vários veículos de imprensa.

É provável que não seja relacionado para o duelo contra a Real Sociedad, porque lesões como essa pedem em torno de dez dias de recuperação.

De todas as formas, Isco não é titular para Zidane e não deve ser uma baixa tão sentida pela equipe. Na última temporada , o espanhol disputou 20 jogos como titular.