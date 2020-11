Os caminhos de Isco e do Real Madrid parecem mais próximos do que nunca de se separaram. O de Málaga, que perdeu destaque nos últimos tempos, deixou muito claro que quer deixar o time merengue.

O jogador tem motivos para sair e há times como Everton ou Juventus pendentes de sua situação. Seu pai e agente, Paco Alarcón, havia negado que seu filho quisesse ir embora.

Mas o discurso mudou. O pai do jogador de futebol foi ao 'El Larguero' e, apesar de confirmar que não há ofertas, flaou do desejo do pupilo: "Isco quer tentar outra liga".

Depois de pronunciar essas palavras, Paco Alarcón nem mesmo descartou que seu filho, com contrato até 2022, continuasse vestido de branco. "Ficar no Real Madrid não seria um problema", afirmou.

A decisão de Isco pegou o Real de surpresa e o 'El Larguero' informou que há pessoas dentro do clube que acreditam que Isco é um jogador irrecuperável.

Da mesma forma, a fonte citada ressalta que o Sevilla, sobre o qual havia rumores como possível destino, não contempla a chegada do meio-campista e entende que a operação não terá futuro.