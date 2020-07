Isco sobe no trem rumo ao Etihad Stadium

Com todos os olhos no Manchester City e na Liga dos Campeões, um jogador de futebol marcou no último confronto da LaLiga jogado pelo Real Madrid.

Apesar do fato de a equipe merengue não estar disputando nada, muitos jogadores levaram o duelo de Butarque contra o Leganés como uma verdadeira validação para entrar nos planos de Zinedine Zidane no duelo importante na Champions. E quem mais brilhou foi Isco Alarcón.

O meio-campista de Málaga, que teve alguns minutos nos quatro duelos anteriores (apenas 77 minutos somando Athletic Bilbao, Alavés, Granada e Villarreal), se justificou contra o time 'pepinero' e brilhou com sua própria luz.

Alarcón interveio de maneira fundamental nos dois gols da equipe do Real, já que foram suas as duas assistências para Ramos e Marco Asensio balançarem a rede defendida por Cuéllar.

Desta forma, Isco mostrou a Zidane no gramado que ele está mais do que pronto e preparado para ser o jogador inicial no confronto contra a equipe de Pep Guardiola, se necessário, e que as atuações ruins dos meses anteriores agora são coisa do passado.

Isso porque essa temporada 2019-20 não foi o melhor de Isco na entidade de Concha Espina, pois entre lesões e falta de confiança, ele só conseguiu jogar 1.467 minutos (o equivalente a 16 partidas completas) entre todas as competições. Apesar disso, o meia aguarda a aprovação do técnico francês para ser um dos líderes de um retorno que já está tomando forma na capital da Espanha.