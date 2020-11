Isco diz ao Real Madrid que quer sair!

Conforme noticiado pelo jornal 'Marca' e o 'AS' pôde confirmar com o entorno, Isco tomou a decisão de fazer as malas e enfrentar um novo desafio em sua carreira esportiva.

O meio-campista pretende deixar o Real Madrid mais cedo ou mais tarde e o clube merengue agora sabe disso. O pai de Isco e seu empresário Francisco já comunicaram à diretoria do clube.

A reação do Real Madrid tem sido positiva e eles entendem a situação de Isco, por isso não vão dificultar a saída do jogador.

A operação se realizará, portanto, se chegar uma oferta que o Real Madrid acredita oportuna e à altura de Isco, que tem contrato até 30 de junho de 2022.

É um movimento muito bem pensado e estudado pelo meia que, após analisar os prós e os contras, chegou à conclusão de que o melhor para a sua carreira é a mudança de cenário.

O que Isco quer e pede é mais minutos e destaque, algo que não pode ter no elenco de Zinedine Zidane. De fato, o treinador não se opôs e facilitará as coisas.

A notícia chega um dia depois de o próprio agente negar a vontade de Isco Alarcón de deixar o clube em 'El Larguero': "Dizem-se muitas coisas, mas não estamos estudando ofertas nem a ideia é deixar o clube".

Por outro lado, a Isco não faltará pretendentes e nos últimos dias o Everton soou como possível destino, embora Ancelotti também negue os rumores. "Não é verdade que estou atrás de Isco. Ainda não começamos a pensar no time para o mercado de inverno. Portanto, esses comentários são, como dizem aqui, um disparate. São rumores de m****", disse o técnico italiano em 'DirectTV Colômbia'.

Isco pode estar na reta final de sua carreira no Real Madrid depois de sete temporadas e meia. O jogador viajou com a expedição para enfrentar o Villarreal neste sábado.