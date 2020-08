Isla chega ao Flamengo com boas credenciais para substituir Rafinha... em campo

Rafinha chegou ao Flamengo em 2019, conquistou a torcida pela entrega e habilidade em campo, conquistou títulos e conquistou um lugar de protagonismo como uma das grandes lideranças no vestiário rubro-negro. Conquistou, como consequência, o seu lugar na história do clube. É por isso que a palavra “conquistar” pode ser bem ligada ao lateral-direito, que surpreendeu os torcedores ao anunciar, agora em 2020, a sua saída para o Olympiacos, da Grécia. O clube carioca, contudo, não demorou ao apontar um substituto: o chileno Maurício Isla.

E, de fato, há motivos para acreditar que foi uma das melhores opções possíveis à disposição da diretoria flamenguista. Isla chegou sem custos, uma vez que seu vínculo com o Fenerbahce já havia se encerrado, e tem características parecidas com as de Rafinha: é experiente (32 anos, dois a menos em relação ao brasileiro), tem histórico em grandes clubes da Europa e também em sua seleção. Estas semelhanças se refletem também nas estatísticas.

Segundo dados levantados junto à Opta Sports, Rafinha e Isla são, na frieza dos números e das médias, praticamente irmãos gêmeos no desempenho apresentado nos gramados. É lógico que as estatísticas não levam em consideração as grandes diferenças entre o futebol turco e brasileiro, mas ao menos já nos oferece um rascunho para fazermos uma comparação – e ajustar o nível de expectativa.

O resumo da ópera é o seguinte: eles disputaram quase o mesmo número de jogos e não marcaram gols, mas foram importantes na criação ofensiva de Flamengo e Fenerbahce. Isla tem médias melhores em assistências, roubadas de bola e cruzamentos certos enquanto o Rafinha rubro-negro participava mais do jogo através dos passes. As diferenças, entretanto, são bastante sensíveis.

É por isso que Maurício Isla, que ainda tem chances de fazer sua estreia contra o Santos, às 16h deste domingo (30), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, chega com boas – talvez excelentes – credenciais para ser o substituto de Rafinha. Em campo, é claro. Fora das quatro linhas, o chileno sabe que a missão de ocupar a lacuna de liderança poderá ser até mesmo mais difícil. Mas ele também quer conquistar isso.

“É um desafio tremendo substituir um jogador que ganhou tudo, um líder dentro e fora de campo. Conversando com os companheiros, todos disseram o mesmo, que é uma pessoa top. É um desafio para mim tentar entregar o mesmo e conquistar o mesmo. Quero ser também um líder fora de campo”, disse em sua apresentação.