VÍDEO: Isla conta como decidiu assinar com o Flamengo

O lateral-direito Mauricio Isla foi apresentado oficialmente no Ninho do Urubu. Ao lado de dirigentes do clube, o chileno, de 32 anos, respondeu às perguntas enviadas pela imprensa.

Sobre suas expectativas, ele citou suas ambições ao lado de jogadores renomados do grupo. “É um desafio novo para mim e, como jogador, estou na expectativa para vencer. É um clube incrível, que tem jogadores com muita história no futebol. Após ficar anos na Europa, é muito bom se juntar a jogadores experientes e líderes como Filipe Luís, Diego, Diego Alves... jogadores que ganharam tudo no ano passado. Fico muito feliz de chegar a um clube com mais de 40 milhões de torcedores”, disse o chileno.

Na apresentação, o jogador também revelou que conversou com o compatriota Arturo Vidal para perguntar a Rafinha sobre o grupo de jogadores do Flamengo.

Confira no vídeo o trecho em que o lateral conta como tomou a decisão de assinar com o Flamengo.