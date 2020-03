"Isso é uma loucura, deixem de perder tempo"

Thiago Alcántara se manifestou nas redes sociais sobre o tema do coronavírus. EFE/Arquivo

Thiago Alcântara, jogador do Bayern de Munique, enfrentará o Union Berlin no sábado, já que a Bundesliga será adiada a partir de 17 de março. Ele usou em suas redes sociais para falar sobre o tema do coronavírus.