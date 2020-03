"Isso pode nos custar a Liga"

O Real Madrid caiu diante do Betis no Benito Villamarín. A maioria dos jogadores que falaram com a imprensa compactuam com as palavras de Zidane, de que esse foi a pior atuação da temporada.

Um dos mais críticos foi Casemiro: "Para ganhar a Liga precisamos jogar bem sempre e hoje não conseguimos", comentou na zona mista.

"Se o rival é superior, se jogaram melhor, temos que parabenizá-los e seguir trabalhando porque não estivemos a altura, não jogamos como contra o Barcelona", completou.

Por fim, disse que esse foi um tropeço que pode custar muito caro. "Nos pode custar a Liga, mas precisamos pensar partida a partida", finalizou.