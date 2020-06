Itália ameaça expulsar equipes que violarem o protocolo

A Federação Italiana tratará com bastante rigidez as equipes que violarem o protocolo para evitar a disseminação do COVID-19. Podendo até levar à expulsão das equipes.

Tais punições podem variar de multas financeiras a exclusão do campeonato, na pior das hipóteses. Tudo com o objetivo de garantir a segurança do retorno do futebol.

A declaração publicada nesta segunda-feira pela FIGC explica que a severidade da sanção dependerá do risco para a saúde dos jogadores, treinadores, árbitros e trabalhadores em geral.

Além disso, a Federação Italiana aceitou a proposta de finalização da Serie A por meio da disputa de um "play off" no caso de uma nova paralisação.