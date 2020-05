Itália deve decidir na quinta a data do retorno

Quinta-feira, 28 de maio, pode ser o dia que a Itália está esperando para saber oficialmente a data do reinício das competições.

Na tarde de domingo, a Federação Italiana de Futebol enviou o novo protocolo para o ministro dos esportes, Vincenzo Spadafora, que projeta o retorno com otimismo.

"Enviaram o documento. Decidiremos na quinta-feira com a Lega Serie A e FIGC sobre quando faremos. As duas datas possíveis são 13 e 20 de junho", explicou.

Os novos parâmetros estão alinhados com o que já está sendo percebido na Bundesliga e com o que ocorrerá na Espanha, onde a LaLiga confirmou seu retorno.

Haverá uma divisão dos estádios em três zonas e o número máximo de pessoas durante os jogos será de 300. Será necessário manter distância com os árbitros, ser cauteloso com as comemorações e garantir que as equipes, entre si e no banco, estejam distanciadas de acordo com as regras das autoridades de saúde.