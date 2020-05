Itália insiste: Juve pressiona por Arthur e a Inter, por Arturo Vidal

O meio-campo do Barcelona pode ser quase completamente renovado de um ano para o outro. Uma possível saída de Rakitic, apesar da insistência do croata em ficar, para as vendas de Arthur e Arturo Vidal.

O 'Tuttosport' garante que a Juventus tenha insistido em Arthur novamente. O meio-campista brasileiro seria o escolhido pela equipe 'bianconero' para fazer a troca de Miralem Pjanic.

Barcelona e Juventus já chegaram a um acordo de troca entre os dois jogadores. Dessa forma, ambos os jogadores aceitariam os termos do contrato.

O terceiro meio-campista do Barcelona que pode se despedir do Camp Nou neste verão é Arturo Vidal. A Inter de Milão, novamente, insistiu no jogador de futebol da equipe catalã.

Arturo Vidal poderia entrar em uma operação que acabaria com Lautaro Martínez no Camp Nou. Antonio Conte gosta que o chileno preencha o meio-campo com um jogador experiente e com um bom tratamento de bola.

Mas a Inter de Milão não é a única equipe que quer ganhar a internacional chilena. Dos Estados Unidos, o Inter Miami de David Beckham também está de olho no 'King'.

Apesar de o retorno à competição não ter sido formalizado, a partir dos escritórios de Barcelona eles já estão trabalhando na preparação do modelo 2020-21 e pode haver uma revolução no meio-campo.