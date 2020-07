Itália, o provável destino de Jovic

Esta não está sendo uma boa temporada para Jovic, atacante que chegou ao Real Madrid na pré-temporada e viveu problemas de lesões. Quando esteve disponível para Zidane, não convenceu.

O sérvio de 22 anos atuou em 25 partidas e teve números discretos. Foi titular em apenas oito jogos, marcou dois gols e deu duas asssitências.

Jornais espanhóis afirmam que o jogador não tem mais espaço nos planos do técnico francês e, na Itália, 'CalcioMercato' cita três interessados em sua contratação: Inter de Milão, Napoli e Juventus.

Antes do gigante espanhol, Luka Jovic vestiu as camisas do Estrela Vermelha, do Benfica e do Eintracht Frankfurt. Agora, tudo indica que será a hora de iniciar uma aventura no futebol italiano e resta aguardar para ver se alguma proposta será feita nessa janela de transferências.