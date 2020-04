Itália quer retomar treinos em maio

O futebol italiano começa a falar abertamente de datas que parecem razoáveis. Gabriele Gravina, presidente da Federação, disse esperar que os clubes voltem aos treinos normalmente em maio.

Gravina, em declarações ao 'Sky Sport', demonstrou otimismo, mas lembrou que o reinício do futebol italiano depende das condições de segurança de saúde necessárias e obrigatórias.

"Assim que as condições estiverem definidas, completaremos o campeonato. Não temos prazo para isso: nos colocamos nas mãos da FIFA e de nosso comitê técnico-científico", explicou.

Ele prometeu mais notícias em alguns dias. "Logo teremos uma reunião: existe um protocolo e vamos comunicá-lo em breve", continuou Gravina.

"No início do próximo mês, espero que possamos começar com os testes, para garantir o negatividade dos atletas para a Covid-19. Depois disso, o treinamento começará", acrescentou.

E ele acabou lembrando que a Série A terminará, seja quando e como for: "Não temos prazos, a ideia é que as competições terminem".