Itália vai voltar aos treinos em 4 de maio

A Itália entrou neste domingo em uma nova fase para o final do confinamento. Giuseppe Conte, primeiro ministro da Itália, anunciou que a partir de 4 de maio os atletas profissionais poderão treinar individualmente fora de casa.

No entanto, será necessário esperar até o dia 18 para que voltem os treinamentos em grupo.

"Eu amo futebol, parecia estranho viver sem a Serie A, mas é o que tínhamos que fazer", disse o primeiro-ministro, que, no entanto, não deu uma data para a retomada das competições.

Dessa maneira, a Itália começa a vislumbrar o início do fim da pandemia da Covid-19, mas falta saber quando o futebol voltará, o que vai ocorrer com portões fechados.

Quanto à sociedade italiana, a partir de 4 de maio será permitido o acesso a parques, visitas familiares, funerais e começarão a abrir bares e restaurantes que funcionam com entrega. No dia 18 de maio, em príncipio, museus e bibliotecas serão reabertos.

As palavras de Conte se chocam com as da Federação Italiana. A FIGC antecipou que o futebol continuará parado até pelo menos 2 de agosto.