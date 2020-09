Ivan Savvidis, o homem por trás do clube que eliminou o Benfica

O Benfica teve uma grande frustração logo no início do projeto de Jorge Jesus ao ser eliminado da fase prévia da Liga dos Campeões de 2020/21. A vitória do PAOK por 2 a 1 tirou a equipe portuguesa da principal competição da temporada.

PAOK surpreendeu a muitos ao derrotar o Benfica nessa quarta-feira e é pouco conhecido no mundo do futebol. O clube grego é presidido por Ivan Savvidis. O russo comprou o clube em 2012 e também é o presidente da equipe grega.

Desde sua chegada, a equipe foi uma vez campeã do Campeonato Grego e também conquistou três títulos da Copa da Grécia. Conheça no vídeo mais sobre a trajetória do presidente do PAOK.