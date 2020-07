Ivonei, o novo talento entre os profissionais do Santos

Ivonei se destacou entre os jovens do Santos e passou a integrar a equipe profissional comandada por Jesualdo Ferreira antes de as atividades serem interrompidas por causa da pandemia. O meia de 18 anos voltou a trabalhar nas últimas semanas com o time principal e agradece pela oportunidade.

“Não esperava ganhar essa chance do professor e subir para o profissional tão rapidamente. O Jesualdo é um treinador europeu, tem muitas conquistas lá fora. É experiente. Ele conversa bastante comigo e com os outros meninos que vieram da base. Passa muita confiança, dá conselhos de posicionamento dentro do campo, gosta de testar a gente em outras posições. Tem sido uma experiência muito boa e espero aproveitar da melhor maneira possível”, afirmou o Menino da Vila.

A semana de treinos começou com atividades de passe e finalização nesta segunda-feira, sexto dia consecutivo de treinamentos com bola no CT Rei Pelé. Nesta terça-feira, os jogadores seguirão trabalhando em dois grupos.

“Os treinos estão sendo de alta intensidade. O elenco voltou muito bem após a parada. Estou muito feliz com a oportunidade de fazer parte do grupo. Aproveitei para treinar bastante em casa nos últimos meses e espero ajudar dentro de campo quando os jogos forem retomados”, concluiu Ivonei.

Confira no vídeo a entrevista com Ivonei falando sobre a experiência de estar novamente se exercitando com o time principal.