Já é oficial: jogadores da Serie A reduzem seus salários

A Liga da Serie A aprovou, em uma videoconferência organizada nesta segunda-feira, uma redução no salário dos jogadores de futebol em um terço no caso de a temporada 2019-2020 ser definitivamente suspensa e um sexto se a competição for retomada após a pandemia do coronavírus. Depois de não haver consenso com a Associação Italiana de Jogadores (AIC), houve uma cúpula de emergência entre os clubes.

A decisão foi aprovada por unanimidade pelos presidentes dos clubes da Serie A na reunião desta segunda-feira e era necessária "para salvar o futuro do sistema de futebol do país", que enfrenta perdas que podem chegar a um bilhão de euros, A Liga da Serie A informou em um comunicado oficial.

"As perdas devem ser contidas com uma redução de despesas, cujo peso principal é representado pelos salários dos jogadores. A Liga da Serie A aprovou por unanimidade nesta segunda-feira, exceto a Juventus, que já chegou a um acordo com seus jogadores, uma linha comum para conter o impacto dos salários de jogadores, treinadores e gerentes", lê-se na nota oficial.

"Está prevista uma redução de um terço do salário total bruto anual, ou seja, quatro meses, caso a atividade esportiva não possa ser retomada, e uma redução de um sexto do salário total anual, se puderem ser contestados no próximo meses os jogos restantes da temporada 2019-2020", acrescentou.

"Os clubes definirão diretamente os acordos com seus jogadores", conclui a nota da Serie A.

Esta decisão não afeta a Juventus de Turim, que foi o primeiro clube a alcançar, há duas semanas, um acordo privado com sua equipe para não pagar o salário dos meses de março, abril, maio e junho.

A Liga da Serie A também reiterou sua vontade de terminar esta temporada, que foi interrompida em 26 de março no dia 26, devido ao surto do coronavírus, que já causou mais de 15.000 mortes no país.