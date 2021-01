Já há uma data para o Alavés-Real Madrid da rodada 20

A LaLiga anunciou os horários correspondentes às 19ª e 20ª rodadas do campeonato espanhol. No primeiro caso, o Real Madrid não terá compromissos, já que disputou a partida contra o Athletic Bilbao antecipadamente.

A equipe de Zidane terá jogo apenas no dia 20. O Alavés x Real Madrid será disputado no sábado, 23 de janeiro, às 21h00 (horário local). A partida será disputada no estádio Mendizorroza.

Os merengues anteciparam o seu jogo da 19ª rodada, por ocasião da Supercopa da Espanha, torneio que disputarão ao lado do Athletic, Real Sociedad e Barcelona.

Na quarta-feira, 13 de janeiro, será a primeira semifinal entre Barça e Real Sociedad, enquanto os homens de Zinedine Zidane estrearão na quarta-feira 14 contra o Athletic. A final está marcada para o dia 16.