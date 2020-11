"Já não sou o 'Special One', agora sou o "Experienced One"

Em 2004, após a sua contratação pelo Chelsea depois de conquistar a Champions com o Porto, José Mourinho se apresentou a imprensa inglesa com um apelido que o acompanhou ao logo da sua carreira: 'The Special One'.

No entanto, 16 anos depois, o treinador luso, agora comandante do Tottenham, parece ter atualizado o apelido para um mais adequado para o momento.

Em declarações ao 'Tencent Sports', Mou comentou que foi aprendendo com o passar dos anos e que, por isso, agora deve se chamar 'The Experienced One'.

"Agora sou 'The Experiencied One'. Basicamente, tudo o que me acontece agora no futebol é um déjà vu. É algo que já aconteceu antes", disse.

"Há trabalhos em que você precisa ter uma condição física especial, como ser jogador de futebol. Um jogador de 40 anos não tem o mesmo potencial que um de 20 ou 30... a menos que seja o Zlatan Ibrahimovic. Para treinar só é preciso o cérebro, de uma acumulação de experiencias e conhecimento que só te podem tornar melhor", completou.