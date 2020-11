Já são cinco pênaltis seguidos: Messi abre o placar

Em um início de jogo no Camp Nou com domínio e pressão total do Barcelona, Pedri e Ansu Fati iniciaram finalizando contra o Dínamo de Kiev, mas foi Lionel Messi quem balançou a rede dos ucranianos.

Após uma primeira tentativa perigosa, o argentino fez todo o trabalho para o lance do gol. Ao receber centralizado, ele encarou a marcação, invadiu a área e foi derrubado.

O capitão sofreu o pênalti e foi para a cobrança diante de Neshcheret, goleiro de 18 anos que estreou neste fim de semana como profissional devido aos casos positivos para Covid-19 confirmados para os dois principais goleiros.

O jovem pulou escolhendo o lado certo, mas não alcançou a cobrança firme de Lionel, que soma cinco gols nesta temporada, todos em cobranças de pênaltis.