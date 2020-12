Jackson Martínez pendura as chuteiras

Jackson Martínez se aposenta. Aos 34 anos, o atacante resolveu deixar o futebol após 15 temporadas como jogador profissional, de acordo com informações da emissora colombiana 'Radio Munera'.

O atacante começou no Independiente de Medellin e rapidamente chamou a atenção do mercado internacional. Se transferiu para o Chiapas do mexico logo chegou a Europa para jogar no Porto.

Com a camisa dos Dragões, o colombiano marcou 92 gols em 136 partidas e acabou sendo contratado pelo Atlético de Madrid por 35 milhões de euros.

No entanto, foi na capital espanhola que o seu declínio começou. Marcou apenas três gols e seis meses depois foi contratado pelo Guangzhou Evergrande por 42 milhões.

Mas em 2015, sofreu uma lesão no tornozelo jogando com a seleção da Colômbia e a sua vida mudou completamente. Os problemas físicos passaram a acompanha-lo. O atacante ainda tentou a sorte no Portimonense, onde marcou os seus últimos 12 gols.