Jadon Sancho, disposto a voltar ao City e fazer as pazes com Pep Guardiola

Jadon Sancho está acabando com a paciência de mais de um no Borussia Dortmund. Seu próprio diretor de esportes já declarou que é difícil tratá-lo por causa da controvérsia de que ele está fora de campo. Mas as coisas vão mais longe: o jogador está pensando em retornar ao Manchester City.

O portla 'The Sun' relata isso e acrescenta que o jogador está disposto a fazer as pazes com Pep Guardiola. Ele não terminou muito bem com seu treinador, pois rejeitou uma oferta de renovação e acabou cansado de estar sob seu comando.

Pode ser o momento perfeito para o 'skyblue' ir atrás do jogador, pois as informações mais recentes sugerem que o United está tendo mais dificuldades do que o esperado para contratá-lo. Nesse contexto, o poder econômico do City pode fazer a diferença.

Mas essa situação não significa que haja um preço alto a pagar. Seu valor de mercado é de 121,1 milhões de euros e tem contrato até 2022. O Borussia de Dortmund, embora um pouco cansado de lidar com seu mau comportamento, não aplicará uma alta redução de preço.